ترتيب مجموعة ليفربول..موقف صعب لرفقاء محمد صلاح

وقع فريق ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة بهدفين دون رد على يد منافسه فريق النجم الأحمر الصربي بالمباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء في اطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وشهدت المباراة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح والذي ظهر بالشوط الاول بشكل باهت، بينما تغير الوضع في الشوط الثاني وكان له أكثر من محاولة على مرمى الفريق الصربي الا ان الحظ عانده فتارة كانت الكرة تصطدم بالعارضة، وتارة أخرى ترتطم بلاعبي الفريق المنافس.



وفي الإطار ذاته تعادل فريقي باريس سان جيرمان ونابولي الايطالي بهدف لكل منهما وهما مع ليفربول في المجموعة ذاتها بدوري ابطال اوروبا ليتم اشعال نيران المنافسة في تلك المجموعة حتى اللحظات الاخيرة.



وجاء ترتيب مجموعة ليفربول على النحو التالي :

- ليفربول في المركز الاول برصيد 6 نقاط بالفوز في مباراتين والخسارة في مثلهم

- نابولي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة

- باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بالفوز في مباراة وتعادل مباراتين وخسارة مباراة وحيدة

- النجم الاحمر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط،بفوز وحيد وتعادل في مباراة والهزيمة في مباراتين.