صرف ربة منزل من سرايا النيابة فى واقعة سقوط طفلتها من الدور السادس

أمر محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بصرف ربة منزل، فى واقعة سقوط ابنتها عام ونصف من شرفة منزلها أثناء لهوها بالدور السادس.





وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.





وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.





وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء انشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة وأحضرت كرسي وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.



