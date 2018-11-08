ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

صرف ربة منزل من سرايا النيابة فى واقعة سقوط طفلتها من الدور السادس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
أمر محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بصرف ربة منزل، فى واقعة سقوط ابنتها عام ونصف من شرفة منزلها أثناء لهوها بالدور السادس. 

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء انشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة وأحضرت كرسي وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.

علي الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى فى حالة غيبوبة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد البريطاني: سأتوقف عن هذا الغباء إذا أصبحت ملكا

رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

عبد الفتاح الجريني: أنا مجنون سوشيال ميديا.. فيديو

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

ريال مدريد يتجه للإبقاء على سولاري

اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأخير في رادس

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

رجيم الشتاء يفقدك 3 كيلو أسبوعيا دون حرمان

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

whatsapp يكشف عن ميزة جديدة للمستخدمين

شاب يفيق من غيبوبة بعد 12 عامًا ليجد والدته فى انتظاره .. صور

شهود عيان: منفذ هجوم كاليفورنيا أطلق النار على رأس ضابط شرطة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

نزار سامح: الشباب أصبح متعطشا لاستشراف المستقبل .. فيديو
الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو
تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟