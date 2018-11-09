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أخبار البلد

أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، على متن رحلة مصر للطيران، المتوجهه إلى تونس لمؤازرة الفريق أمام الترجى.

وخصصت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلتين لنقل جماهير الأهلي المتجهة إلي تونس، لمؤازرة الفريق في إياب نهائي أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.

ومن المقرر ألا يخرج تشكيل الأهلى فى مواجهة الترجى الليلة عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هانى، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.
أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي.. صور
أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي.. صور
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