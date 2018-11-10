مباراة مصر وتونس القادمة .. والاستفادة من التجربة القاسية



الأهلي لم يكن فى حالته مع نجاح أصحاب الأرض فى استغلال التراجع الشديد في مستواه وغياب نجومه، ليحققوا الفوز بثلاثية مقابل لا شيء فقد كان الاهلي باهتًا وعشوائيا فاستحق الخسارة أمام الترجي ليفقد البطولة في المباراة النهائية ويتوج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه ويقضي علي آمال جماهير الأهلي في الحصول عليها للمرة التاسعة في تاريخه.



فريقنا لعب بدون روح وبلا أي حماس شعرت أنهم تائهين في الملعب .. فلم يصلوا لمرمي الترجي تقريبا طوال المباراة .. الشناوي امسك الكرة أكثر من أي لاعب في الفريق الذي لم يكن بالمستوي اللائق ولم يكن اداؤه مقنعا .. فالعقوبات الموقعة على الأهلي أفقدت جهازه الفني بقيادة كارتيرون التركيز وايقاف أزارو أحد أسلحته الناجحة طول البطولة في المباراة الأهم أثرت علي قوة الفريق وروحه المعنويه .. والعقاب الموقع علي مؤمن زكريا بعد رفضه تجديد تعاقده، والثنائي أحمد حمدي وناصر ماهر خارج الحسابات، وجونيور أجايي وعلي معلول مصابان .. خط وسط الأهلي خارج الخدمة وهناك فراغ كبير بعد اعتزال حسام غالي نهاية الموسم الماضي، مع عدم وجود بديل له على نفس المستوى من الخبرة والقيادة ..





المدرب إعتمد علي الدفاع منذ اللحظة الأولي، رغم أنه يعلم أن الترجي على ملعبه ووسط جماهيره وبكامل قوته وهو مصر علي تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف انتقاما لهزيمته في برج العرب وكان يجب ان ينتبه لذلك ويدرب لاعبيه علي مواجهه مثل هذه المواقف والاستبسال علي الكرة داخل الرقعة الخضراء واستغلال اي ثغرة للتسديد ..

بالاضافة الي أخطاء الدفاع سعد الدين سمير وساليف كوليبالي التي اعطت الفرصة كاملة لمهاجمي الترجي للوصول الي شباك الشناوي والتسجيل .. أعتقد أن الفريق ينتظره عمل كبير علي مستوى الدعم والتعاقدات مع نجوم سوبر، ليستعيد قوته ويحقق الانتصارات التي اعتدنا عليها منه فقد أدي كل هذا إلي ضياع حلم إفريقيا ومونديال الأندية.



أما اهم اسباب الهزيمة من وجهه نظري فهي ضعف الادارة في النادي الاهلي والتي كانت واضحة، والثقة الزائدة عند الناس ورفع امال المواطنين .. نحن نحتاج من ادارة النادي الأهلي وقفة للعودة بصورة أفضل، سواء على المستوى الإداري أو الفني، ولكن علينا الان نسيان مرارة الهزيمة، فهناك بطولات قادمة يجب أن نستعد لها جيدًا

ولابد أن نستفيد من التجربة ونستعد للماتش القادم بين منتخبنا الوطني والمنتخب التونسي الجمعة القادمة في بطولة الامم الأفريقية .. وأن نستعيد الروح الرياضية بين المصريين والتونسيين .. فهما الفريقان الأبرز والأنجح في أفريقيا، ومهما كانت النتيجة، ستبقى مصر وتونس إخوة وعلينا التحلي بالروح الرياضية وتغليب العلاقات الأخوية بين البلدين، وهي فرصة للفريقين وجماهيريهما للاستمتاع بلعب الكرة بعيدا عن التعصب والتحفز وحرق الأعصاب، فقد صعد الفريقان والمباراة تعتبر تحصيل حاصل .. وقد استطاعا خلال مشوار التصفيات تحقيق الكثير .. وكان الصعود قبل جولتين من نهائي التصفيات.



فقد فاز منتخب تونس علي النيجر بهدفين لواحد وتأهل إلى البطولة الأفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الصيف القادم .. ليصطحب المنتخب المصري معه للمسابقة، وتصبح الجولتان المقبلتان تحصيل حاصل للفريقين .. فرصيد منتخب تونس 12 نقطة وضعه في صدارة المجموعة، و مصر تحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط وهو التأهل الـ24 للفراعنة إلى كأس الأمم الإفريقية التي نجحنا فى حصدها 7 مرات في عام 1957 في إثيوبيا،1986 في مصر،1998 في بوركينا فاسو،2006 في مصر،2008 في غانا و2010 في انجولا



يا تري ماذا اعد منتخب مصر ليواجه كل الثغرات التي ظهرت اثناء الماتش الماضي فموعدنا الجمعة القادمة مع الاشقاء وعلينا أن نعمل بكل الجد والجهد وأن نلعب بهدوء وثقة .. وعلي الجميع مصريين وتونسيين التحلي بالروح الرياضية .. وأن نعتبر أن هذه المباراة تدريبا عمليا للمواجهه في نهائي البطولة التي أتمني أن يكون طرفاها مصر وتونس أيضا.



وعلينا أن نعالج كل الثغرات ونتعلم من الدرس جيدا والقادم أفضل إن شاء الله ..



كنا متأكدين من الفوز علي الترجي التونسي بعد فوز الاهلي عليه في برج العرب بثلاثية مقابل هدف واحد .. ولكن جاءت السفن بما لا تشتهي الأنفس والسبب أننا كنا واثقين من الفوز لدرجة الغرور فتعلمنا درسا يجب ألا ننساه وأن نستعد لكل مباراه حتي لو كنا نراها مباراة سهلة والفوز فيها مضمونا فالغرور والثقة الزائدة يقضيان علي الطموح ويحولان النصر الي هزيمة كما حدث مع فريقنا بالاضافة الي الاجواء التي سبقت المباراة والحشد لها من الاتحاد التونسي والتي جعلها موقعة وليست مجرد مباراة رياضية هدفها الاول والاخير تقوية الروابط والعلاقات بين بلدين شقيقين.