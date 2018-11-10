ننشر المؤشرات شبه النهائية لانتخابات عليا الوفد.. صور

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز المتقدمين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد مع قرب إعلان نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.



تشير المؤشرات شبه النهائية إلى اقتراب عدد من الأسماء بشكل كبير من الفوز بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد وهم: طارق تهامى وهانى سرى الدين وعصام الصباحى وحسين منصور ووجدى زين الدين ومحمد حلمى سويلم وياسر الهضيبى ومحمد فؤاد عبد المجيد ومحمد الزاهد وحمدان الخليلى وفؤاد بدراوى وأميمة عوض ومحمد عبده وعمرو أبو اليزيد وعباس حزين وابتهال على البنا وسفير نور أنور بهادر وجمال شحاته وهانى أباظه وأحمد جاويش وعادل بكار ومؤمن الفرماوى وياسر قورة وفيصل الجمال وأحمد عودة وحسنى حافظ.



وفى السكرتارية الوفدية يتقدم حمادة بكر وولاء النعمانى وشيماء شحاته وايهاب محروس.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أمس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.