عايدة الأيوبي تفسر سبب اختفائها عن الفن ورجوعها بالشكل الحالي

كشفت الفنانة عايدة الأيوبي، عن سبب عودتها إلى الساحة الغنائية مؤخرًا بعد غياب، وإحيائها حفلًا غنائيًّا لفرقة نور النبي.



وأوضحت الأيوبي خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنها كانت تنشد في الحفلات الدينية في الموالد وغيرها بمفردها في الماضي، لكنها كانت لديها أمنية وحلم يتمثل في تكوين فرقة إنشاد ديني تضم العديد من المنشدين الدينيين ذوي الأصوات الجيدة.



وأكدت أنها أصرت على العودة من جديد وتكوين فرقة إنشاد ديني خلال السنتين الماضيتين، منوهة بأنه من الصعب ان يستمر المنشد الديني في الغناء لمدة ساعة أو ساعتين بمفرده، باختلاف الفرقة التي تستطيع ان تكمل الغناء طوال هذه المدة بسهولة.

