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ثقافة

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
محمد مندور
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة لدورتها الثالثة عشرة، حيث اشتملت القائمة الطويلة على ستة أعمال من أصل 173 عملًا تقدمت للجائزة.، أغلبها من المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، والمغرب. 

تضم القائمة الطويلة للأعمال المرشحة للجائزة كل من كتاب "النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين" للكاتب السعودي د. ماجد عبدالله المنيف الصادر عن المركز الثقافي العربي 2018، وكتاب "كراهية الإسلام! كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين" للكاتب الأردني فخري صالح من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون 2016، وكتاب "الديني والدنيوي نقد الوساطة والكهنة" للباحث الأكاديمي المغربي عبدالإله بلقزيز من إصدارات منتدى المعارف 2018، وكتاب "التطرف" للكاتب الأردني إبراهيم غرايبة من إصدارات دار سيرين للنشر والتوزيع 2018، وكتاب "غاندي وقضايا العرب والمسلمين" للباحث البحريني عبدالنبي الشعلة من إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون 2018، وكتاب "التداوي بالفلسفة" للباحث المغربي سعيد ناشيد من إصدارات دار التنوير للطباعة والنشر 2018. 

يذكر أنه تم الإعلان عن القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل وفرع الفنون والدراسات النقدية خلال الأسبوعين الماضيين وسيتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع القادمة.
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