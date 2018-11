سقوط أمطار بالحرم المكي .. فيديو

شهدت مدينة جدة هطول الأمطار الغزيرة والبرق والرعد، وسط حالة من عدم استقرار الطقس، كما سقطت أيضًا فى البيت الحرام.

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تويتر للأمطار أثناء هطولها بالحرم المكي وعبر المواطنون عن سعادتهم بهطول المطر بغزارة .

ووصف المغردون الأمطار بالخير الكثير الذي تنتظره المملكة، وظهر في الفيديو السعوديون أثناء هطول المطرو هم يصلون الفجر.

جدير بالذكر أن إمارة مكة قد نوهت من قبل عن تطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

THE BEST MOMENT OF MY LIFE 😭❤️❤️❤️☔️ #مكه_الان pic.twitter.com/W0BbRVRvCt