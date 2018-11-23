سقوط أمطار بالحرم المكي .. فيديو

شهدت مدينة جدة هطول الأمطار الغزيرة والبرق والرعد، وسط حالة من عدم استقرار الطقس، كما سقطت أيضًا فى البيت الحرام.





تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تويتر للأمطار أثناء هطولها بالحرم المكي وعبر المواطنون عن سعادتهم بهطول المطر بغزارة .





ووصف المغردون الأمطار بالخير الكثير الذي تنتظره المملكة، وظهر في الفيديو السعوديون أثناء هطول المطرو هم يصلون الفجر.



