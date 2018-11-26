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حوادث

حبس حارس مدرسة 4 أيام لاتهامه بالتحرش بطالبة بالسويس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس في القضية رقم 7987 لسنة 2018، حبس حارس مدرسة بمنطقة المميز السكنية بحي فيصل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة 10 أعوام داخل المدرسة.

وتم إثبات وجود علامات عنف على جسد الطالبة، بسبب قيامها بمقاومة حارس المدرسة.

وقالت الطالبة "المجني عليها" في أقوالها إن حارس المدرسة ارتكب الجريمة قبل بدء طابور المدرسة، وقام بتقبيلها داخل غرفته بالمدرسة وتحرش بها، وتوجد علامات من يده على جسد الطالبة حدثت خلال مقاومتها له، التي نجحت في النهاية من الإفلات منه.
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