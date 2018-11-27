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رياضة

جمال عبد الحميد يروى كواليس حرب الشوارع بمباراة السكة والبلاستيك

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد جمال عبدالحميد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي السكة الحديد، أن مباراتهم مع البلاستيك المؤجلة من الجولة السابعة ضمن منافسات دوري القسم الثالث شهدت الكثير من أحداث العنف غير المبرر مما أصابنا بالذعر الشديد.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـ"صدي البلد"،: أن المباراة كانت حلقة موت بالنسبة لنا ونزلت الجماهير لأرض الملعب بالسلاح الأبيض عقب احتساب الحكم أحمد العدوي ضربة جزاء لصالحنا في الدقيقة ٩١ من عمر اللقاء وبعدها احتج الجهاز الفني علي القرار وفوجئت بالسلاح الأبيض.

وأكمل، كانت المباراة في البداية هادئة إلا أنه بعد احتساب ضربة جزاء انتشر الشغب والسلاح الأبيض الحمد لله خرجنا في سلام كانت حلقة موت.

واختتم لم يكن يتصور أين منا أن تكون المباراة بهذه القسوة علينا ولإحقاق الحق فإن بعض من الجهاز الفني للبلاستيك كان يحاول فض الاشتباكات بين اللاعبين.

جدير بالذكر أن الحكم أحمد العدوي الغي المباراة في الدقيقة ٩٢ بعدما فقد السيطرة علي أرض الملعب.
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