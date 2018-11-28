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محافظات

محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:25 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
نظمت محافظة المنوفية اليوم مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا لتدشين فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس c والكشف عن الأمراض غير السارية بنطاق المحافظة، تحت رعاية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالإستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم. 

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض تقديمي عن تدشين المبادره وتنفيذها علي مستوي قري ومراكز ومدن المحافظة وأهدافها والفئات المستهدفة والتوقيت الزمني للمبادره وفرق العمل وأماكن تواجدها والمستهدف اليومي للفريق الواحد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي أنه سيتم إطلاق الحملة بالمحافظة أول ديسمبر القادم وتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس c وكذا الكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما بهدف جعل المنوفية خالية تمامًا من فيروس c ، وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة وتحديد عدد نقاط وأماكن المبادرة من خلال الكثافة السكانية ، يتكون كل فريق من عضو طبى وتمريض ومدخل بيانات ويتم العمل على فترتين لاجراء الفحص.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن المبادرة تتيح فرصة ذهبية لعدد كبير من المواطنين للإطمئنان على صحتهم وتوعيتهم بأساليب الوقاية ضد الأمراض التي تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها، موجهًا الدعوة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمشاركة في الحملة وتذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ المبادرة مما يسهم في تسهيل مهمة القائمين على تنفيذها وزيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة وتحقيق المستهدف منها.

ودعا محافظ المنوفية الجميع للتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء تمامًا علي فيروس سي.

وطالب المحافظ بمواطنى المنوفية بالتوجه للوحدات الصحية والمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الأمراض.
محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور
محافظ المنوفية يدشن مبادرة 100 مليون صحة.. صور
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