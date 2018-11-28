مارتينيز يضيف الهدف الثانى لـ نابولى فى شباك النجم الأحمر

تقدم نابولى الايطالى بالهدف الثانى فى شباك النجم الاحمر الصربى فالمباراة التى تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واضاف درايس مارتينيز الهدف الثانى لنابولى فى الدقيقة 33 من عمر الشوط الاول ليتقدم الفريق الايطالى بثنائية نظيفة نحو التأهل الى الدور التالى فى دورى الابطال .



واحرز مارك هامسيك هدف التقدم للقريق الايطالى فى الدقيقة 11 بعد تمريرة سحرية من نيكولا ماكسيموفيش سددها هامسيك بقوة فى يمين مرمى النجم الاحمر .



ويحتل نابولي المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع المتصدر ليفربول الإنجليزي، بينما يأتي باريس سان جيرمان الفرنسي بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر رابعًا بـ 4 نقاط.