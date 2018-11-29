اجتماع مجلس جامعة القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب.. صور

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.





وفي مستهل الإجتماع، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قائلًا " نحن نرحب به في مجلس جامعة القاهرة، فهو يستحق تقدير خاص وفريد وأشعر بسعادة بتكريمه في مجلس جامعة القاهرة وإهدائه درع التميز الذي يهدي للشخصيات ذات الإسهامات الكبيرة في المجتمع تقديرًا لمكانتها وإعزازًا لدورها المؤثر في الدولة المصرية".





وتحدث الدكتور علي عبد العال، في بداية جلسة مجلس الجامعة، مؤكدآ أن مجلس النواب هو غطاء شعبي لأي نظام سياسي، وهو الذي أقر أكبر عدد من القوانين في الدولة المصرية، ومن بينها قانون التأمين الصحي الذي سينفذ علي مراحل، وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الإستثمار، وغيرها من القوانين.





وأوضحت جامعة القاهرة في بيان لها ان الدكتور علي عبد العال قال، إننا في حاجة لإنشاء جامعات، ولكن لابد من استكمال أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلي أن المستقبل مبشرًا والآمال كبيرة والمرحلة الصعبة مرت وانتقلنا من الدولة الرخوة إلي الدولة المستقرة، مشيرًا إلي أن ما تحقق في مجال الأمن هو أمر كبير حيث أن الأمن هو أغلي سلعة في العالم، قائلًا : " إنه في حالة توافر الأمن يستطيع المجتمع الإنطلاق في كافة النواحي ولكن عند شعور أفراد الشعب بالخوف لا يحدث أي تقدم".





وأضاف عبد العال، أن الدستور يحدد الحريات التي يتمتع بها المجتمع في فترة ما بعد الثورة، وتم مراعاة كل هذه العوامل ووضع 189 مادة بعد مداخلات ومناقشات مع لجنة الـ 50 ، كما تم وضع قوانين الإنتخابات، سواء ممارسة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب، قائلآ:" أنتمي لمصر ولمدينة دراو بمحافظة أسوان، وتجربة مجلس النواب كانت تجربة صعبة وشيقة وعلمتني الكثير وأعشق تراب هذا الوطن ".





وتابع رئيس مجلس النواب، إن جامعة القاهرة هي جامعة عريقة، وهي الجامعة الأم في جمهورية مصر العربية وتتأهب للإحتفال بمرور 110 سنة علي بنائها بمبادرة من المجتمع المدني الذي شكل نموذجًا بارزًا للعمل المدني والخيري المصري، أو بمعني أدق دور المجتمع المصري في بناء الصروح التعليمية والطبية بناءً علي مبادرات خيرية من أبناء الشعب، مضيفًا أن الجامعة صنعت الكثير من العلماء الذين يشغلون مناصب في مختلف أنحاء العالم، وهي التي زودت الجامعات الإقليمية بالعديد من الأساتذة الذين أصبحوا عمداء ورؤساء لهذه الجامعات، ومشاعل الجامعة أضاءت الكثير من جامعات الدول العربية، مؤكدًا أن الأستاذ الجامعي ينقل أي مجتمع من الظلمات إلي النور ولن يتقدم المجتمع إلا عن طريق البحث العلمي.





وأضاف أن مجلس جامعة القاهرة به العديد من العلماء، قائلًا : " أعرف الدكتور محمد عثمان الخشت منذ فترة طويلة وهو من محبي الوطن وعالم في تخصصه ومحبًا لجامعة القاهرة وقد أخرج المؤتمر الوطني السادس للشباب بشكل أشاد به الجميع" .





ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يعد علامة بارزة في تاريخ التشريع والقانون المصري، مضيفًا أن تاريخ الدكتور علي عبد العال حافل من الناحية العلمية، وله مؤلفات كثيرة ومتعددة، وهو في قلب مسار الدولة، وصاحب اسهام عظيم نظري وأكاديمي في التشريعات التي تتعلق بالدولة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة هي أساس الإستقرار والتقدم وبدونها لا تكون هناك حياة اجتماعية او سياسية، والدولة الوطنية هي التي تمثل المرحلة الحالية في ضوء تطور الدولة عبر التاريخ، مضيفًا أن إعادة بناء التشريع كان له الدور الحاسم في استعادة مصر مرة أخري، لأن مؤسسات الدولة والحكومة، هما عصب الدولة الوطنية وبدونها لا يوجد أمن وأمان ولا يوجد حياة طبيعية.





وعرض الخشت، خلال اجتماع المجلس، عددًا من الإنجازات التي تمت خلال العام الماضي، سواء علي مستوي تحديث الخطة الإستراتيجة للجامعة في ضوء الظروف الإقتصادية وخطة الدولة 2030، وإدارة العملية التعليمية بنجاح وعدم حدوث حالات لتسريب الإمتحانات أو وقفات احتجاجية أو خيام، واستحداث وتطوير 124 برنامج دراسي جديد في مراحل البكالوريوس والليسانس بنظام الساعات المعتمدة والماجستير والدكتوراه وتم اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، إلي جانب وضع وثيقة الثقافة والتنوير، ومشروع تطوير العقل المصري، وتنظيم 5448 نشاط وفاعلية علي مستوي كليات ومعاهد الجامعة.





وأشار الخشت، إلي أن الجامعة قامت بتطوير البحث العلمي والمساهمة في المشروعات القومية واستثمار الأبحاث العملية في التنمية الشاملة للوطن وربطها بالقضايا القومية، وإنشاء 31 معملًا ووحدة جديدة، وفوز الجامعة بنسبة 26.5% من جوائز الدولة، مشيرًا إلي التقدم الذي حققته مجلة جامعة القاهرة الدولية العلمية المتقدمة JAR واحتلالها المركز السادس عالميًا وفقًا لمؤشر تومسون رويترز، مضيفآ أن الجامعة حصدت 23 جائزة بمهرجان إبداع وفاز طلاب الجامعة في مسابقة كأس العباقرة.



