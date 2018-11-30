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حوادث

ضبط 576 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 576 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم ضبط 4 قائدى سيارة لتعاطى مواد مخدرة ، بجانب ضبط دراجة و 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 157 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 80 مخالفة غرامة ونش وسحب 78 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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