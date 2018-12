مواجهات شرسة بمجموعة الجيزة في القسم الثالث.. اليوم

تقام اليوم السبت، مواجهات شرسة في الجولة الـ16 بالمجموعة الخامسة "الجيزة" بالقسم الثالث، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، حيث يحل فريق المعادي متصدر الترتيب ضيفا على مركز شباب أبو النمرس.



وجاءت باقي المواجهات كالتالي :-



الشرقية للدخان vs البنك الاهلي



الطائرات vs جولدى



الصف vs اكتوبر



الصيد vs العياط



كرداسة vs جينيس



وجاء جدول الترتيب كالتالى :-



1- المعادي 30 نقطة

2- البنك 29 نقطة

3- جولدى 29 نقطة

4- جينيس 25 نقطة

5- 6 اكتوبر 23 نقطة

6- الدخان 23 نقطة

7- حلوان20 نقطة

8- أبو النمرس 19 نقطة

9- الصف 15 نقطة

10-الصيد 11 نقطة

11- الطائرات 9 نقاط

12- كرداسة 8 نقاط

13-العياط 6 نقاط