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محافظ القاهرة: 2666 مركزا طبيا لاستقبال مبادرة 100 مليون صحة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:52 م
اللواء خالد عبد العال،
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة
ندى فتح الله
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اليوم هو الأول للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، المُطلق عليها "100 مليون صحة".

وتابع "عبد العال" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن المحافظة قد استعدت بشكل كامل للمبادرة بشكل مسبق، حيث تم تجهيز 2466 مركزا طبيا إضافةً إلى 200 مركز طبي متنقل.

وأكد "عبد العال" أن جميع المراكز الطبية تم تجهيزها بالأطباء ومعاونيهم، إضافةً إلى الأدوية اللازمة التي سيتم صرفها للمواطنين دون مقابل.

وأشار "عبد العال" إلى أن اليوم الأول لإطلاق المرحلة قد شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.
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