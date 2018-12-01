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فن

مؤتمر صحفي للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أقيمت قبل ساعات جلسة موسعة بين أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان الدولى للفيلم بمراكش وعدد من الصحفيين.

وقال جيمس غراي، رئيس لجنة التحكيم، إن ما يجعل الفيلم جيدا هو أن يكون صادقا مع نفسه، ومخلصا، وساعيا إلى حقيقته الخاصة.

وأضاف "غراي"، بقصر المؤتمرات بمراكش، أنه من المستحيل أن يعزل الإنسان نفسه عن تجربته؛ لأنه في كل فيلم تكون عند المشاهد أحكام مسبقة.

من جهته، قال المخرج الفرنسي وعضو لجنة التحكيم لوران كانتي، إن ما يحبه في المهرجانات السينمائية هو التعددية التي تتيحها، وفرصة الخروج من فيلم ياباني من أجل اكتشاف فيلم إيراني، والانتقال بين أنواع الفيلم على اختلافها.

وأثنى عضو لجنة التحكيم، على اختيار المهرجان لأفلام أولى أو ثانية لمخرجيها من أجل المشاركة في المسابقة، مستحضرا تجربته عندما تمت المراهنة عليه في تجاربه الأولى، لأن المهرجانات تقبل بالمخاطرة حتى ترى إمكانية الاستمرار في هذا المضمار من عدمها.

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