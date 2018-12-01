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أحمد حلمي يتعلم الرقص الأفريقي على يد طفل سودانى .. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:23 م
أحمد حلمى يرقص إفريقى
أحمد حلمى يرقص إفريقى مع طفل سودانى
حمزة شعيب
استضاف الفنان أحمد حلمي، الطفل محمد سعيد؛ خلال برنامج «نجوم صغار» المذاع على«إم بي سي مصر»، والذى قال إنه يستطيع الرقص الإفريقى منذ 4 سنوات.

وقام الطفل محمد بتعليم حلمى فنون الرقص الإفريقى، من خلال توجيهه للقيام ببعض الحركات على مسرح البرنامج.

يذكر أن برنامج نجوم صغار يتضيف مجموعة من الاطفال أصحاب المواهب المتعددة في شتى المجالات منها الغناء والإعلام والطبخ.
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