خوسيه نيونز.. حكاية 22 عاما لزعيم برشلونة.. خطط لهم على الأرض فصعد بهم للسماء

استيقظ عالم كرة القدم وخصوصًا عشاق برشلونة والنادى الكتالونى اليوم على خبر محزن لوفاة خوسيه لويس نونيز رئيس برشلونة السابق عن عمر ناهز 87 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، ليفقد الفريق الكتالوني أحد أبرز رؤسائه عبر التاريخ بعدما تولى خوسيه رئاسة نادى برشلونة فى الفترة يوليو 1978 – 23 يوليو 2000





من هو خوسيه خوسيه لويس نونيز الرئيس رقم 35 في تاريخ نادي برشلونة ، أصبح رئيسا للنادي بعد نجاحه بانتخابات رئاسة النادي بفارق ضئيل، كان قبل أن يرأس النادي رجل أعمال متخصص في مجال الإنشائات والعقارات، ونظرا لخبرته وباعه الطويل في قطاع الأعمال جعل من الارتقاء في البعد الاقتصادي للنادي وحل مشاكل النادي المالية من أهم أولوياته

في عهد الرئيس خوسية نونيز تم توسعة ملعب كامب نو في العام 1982 وكذلك أنشأ متحف للنادي في العام 1984، يعتبر خوسيه نونيز أطول رئيس أدار النادي الكتالوني إذ امتدت فترة رئاسته 22 عاما من عام 1978 حتى العام 2000 عندما قدم استقالته في ذلك العام ودعى إلى انتخابات رئاسية مبكرة للنادي. ومثلما كان عهد نونيز الأطول بين أقرانه السابقين واللاحقين من الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة النادي فتعتبر كذلك فترة رئاسته واحدة من أفضل الفترات الرئاسية على صعيد تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الألقاب سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى التي تمارس في النادي.

البطولات فى عهده: حصل نادى برشلونة فى عهد نوينز على العديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الإسباني 7 مرات وكأس إسبانيا 6 مرات وكأس الدوري الإسباني مرتان وكأس السوبر 5 مرات كأس أبطال الكؤوس الأوروبي 4 مرات و كأس السوبر الأوروبي 2