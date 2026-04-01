الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلّم شهادة الاعتماد الدولية الفئة «أ»

الديب أبوعلي

تسلَّم أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شهادة الاعتماد الدولية بحصول المجلس على أعلى تصنيف ضمن منظومة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو تصنيف "الفئة (أ)" لعام 2025، وذلك خلال مراسم رسمية عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الاجتماعات السنوية للتحالف.

يأتي هذا الاعتماد لاجتياز المجلس بنجاح عملية إعادة الاعتماد التي أجرتها اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف في أكتوبر 2025، بما يعكس توافق أدائه المؤسسي مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد التزامه بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقلالية والفعالية والتعددية.

كما يعزز هذا التصنيف مكانة المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد دوره كمؤسسة وطنية مستقلة قادرة على الإسهام بفعالية في دعم وتطوير منظومة حقوق الإنسان، مع ما يتيحه من حق المشاركة والتفاعل داخل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إبداء الرأي والمشاركة في المناقشات الدولية ذات الصلة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ الدور المؤسسي للمجلس وتعزيز مصداقيته، مشيرًا إلى أنه يعكس التزامًا راسخًا بالمعايير الدولية، وحرصًا مستمرًا من المجلس على تطوير أدواته وآليات عمله للاضطلاع الكامل بولايته.

وأضاف جمال الدين، أن الحفاظ على هذا التصنيف يأتي محصلة لجهود المجلس السابق تحت قيادة السفير الدكتور محمود كارم، وأنه لا يمثل فقط تقديرًا دوليًا، بل يضع على عاتق المجلس مسؤولية متجددة لتعزيز أدائه وتطوير أدواته، بما يليق بمكانة مصر، ويصون الإرث المؤسسي العريق الذي أرساه وقاده رموز بارزون، في مقدمتهم بطرس بطرس غالي ومحمد فايق.

كما أشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم الأثر العملي لعمل المجلس، وتعزيز تواصله مع المواطنين، وتوسيع مجالات التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني في مصر، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويحقق طموحات الشعب المصري ويدعم جهود الدولة في هذا الخصوص في إطار ولاية المجلس والمبادئ الدولية الحاكمة.

ويشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه الاجتماعات بوفد برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، يضمّ السفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال الرئيس السابق للمجلس، والأستاذة يارا قاسم.

