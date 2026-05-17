الاحتلال يواصل اعتداءاته على مناطق قطاع غزة وشرق قليقلة وحملة اعتقالات واسعة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم /الأحد/، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرق وجنوب المدينة.

كما شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، قصفا مدفعيا كثيفا، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، وانتشرت في منطقة المثلث، حيث أوقفت مركبات الفلسطينيين بشكل عشوائي، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد منهم، كما أطلقت قنابل صوتية، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل، أو اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من بلدة كوبر شمال رام الله عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من الأغوار الشمالية.

وفي رام الله، اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها.