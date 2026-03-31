حقوق الإنسان: ندعم العمل الجماعي وتعزيز أثره للمؤسسات الوطنية في أفريقيا

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك فى اجتماعات الجمعية العامة للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقدة حاليا فى جنيف.

ترأس الوفد المصري الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، ويضم في عضويته السفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس السابق، ويارا قاسم عضو المجلس.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للشبكة الأفريقية، أكد رئيس المجلس التزام المجلس باستئناف دوره النشط داخل المنظومة الأفريقية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطا نشطا من قبل المجلس في مجموعات العمل المختلفة، بما يسهم في دعم العمل الجماعي وتعزيز الأثر العملي للمؤسسات الوطنية في القارة، كما أعرب عن تقدير الكبير للشبكة الافريقية على دعمها الفنى المقدم للمجلس.

وأكد الدكتور جمال الدين حرص المجلس على الاسهام في تطوير أجندة حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي والدولى، من خلال مقاربات قائمة على التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية بما يتفق مع المعايير الدولية.

وعلى هامش الاجتماعات أجرى رئيس المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم آمنة بوعياش، رئيسة التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وندى الناشف، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تناول معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم أدوار المؤسسات الوطنية في التعامل مع التحديات المستجدة في مجال حقوق الإنسان.

تأتي هذه المشاركة في سياق حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على توسيع نطاق شراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في المحافل المختلفة، بما يدعم تطوير أدائه المؤسسي ويواكب التحولات المتسارعة في منظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات.