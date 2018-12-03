خبير عسكري: منظومات تسليح تعرض لأول مرة في معرض إيديكس ..فيديو

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية ذات أهمية كبيرة، وهو الأول من نوعه في مصر.





وأضاف "الشهاوي"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معرض إيديكس وضع مصر على الخريطة العالمية للمعارض العسكرية والتصنيع الحربي، ويؤكد قوة مصر وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا: "مشاركة الدول الغربية التي حظرت السلاح عن مصر من قبل، وهي التي طالبت المشاركة في معرض إيديكس".





وتابع: أن "مشاركة 42 شركة أمريكية في المعرض وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مشارك في معرض إيديكس، وهذا المعرض يبعث رسالة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة والدليل على ذلك مشاركة وفود من 41 دولة و373 شركة و10 آلاف زائر و56 وفدًا عسكريًا رسميًا، وهذا المعرض ولد عملاقًا من كثرة عدد الشركات المشاركة والأسلحة والمعدات المعروضة، وهناك منظومات تسليح تعرض لأول مرة مثل منظومة الدفاع الجوي الروسي".