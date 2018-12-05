تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

شدد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري خلال الموسم الجاري قوية جدا رغم ابتعاده حاليا عن الصدارة.



وتحدث يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "نحن أصحاب اللقب الموسم الماضي والبطولة الحالية سوف تنتهي في شهر يوليو أو أغسطس المقبل، على مدار تاريخ الأهلي مرينا بمواقف عديدة سيئة ونحن حاليا في موقع أفضل، لنتذكر موسم 1996-1997 كنا نبتعد بـ13 نقطة وفزنا باللقب وفي 2011 كنا متأخرين بست نقاط وفزنا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافس".



وأكمل "لدينا مؤجلات ونفكر فيها خطوة بخطوة نحن كنا نفكر في لقاء بتروجيت ثم الجونة والآن نفكر في طلائع الجيش ، كما أن أي لاعب ليس لديه سمة البطولة والقتال فسوف يبتعد يجب أن يثق الكل في نفسه".



وعن اللقاء قال: "كان من الهام جدا تحقيق الانتصار ، رغم صعوبة اللقاء وتلقينا هدفا مبكرا إلا إننا استطعنا العودة وهذا سيضيف مزيدا من الثقة لكل اللاعبين ، لقد أرحنا وليد سليمان بسبب كثرة مشاركته في المباريات في الفترة الأخيرة ووضعته على مقاعد البدلاء تحسبا لاحتياجي له وهو ما حدث".



وتابع "مع زيادة قوتنا الهجومية دفعت بمروان محسن لخلق زيادة عددية مع وليد أزارو داخل منطقة جزاء الجونة، وعقب تسجيل الهدف الثاني قمت بتأمين وسط الملعب بإسلام محارب وعمرو السولية وناصر ماهر وأرحت أحمد الشيخ حتى لا يصاب ، لانه لم يكن يشارك خلال الفترة الأخيرة ثم خاض ثلاث مباريات متتالية كان علي إراحته".



وواصل يوسف حديثه عن تألق الشيخ "لا نقيم اللاعبين في الأهلي بالتألق في لقاء أو اثنين أو ثلاثة شخصية الأهلي هي التألق بشكل مستمر لموسمين وثلاثة لتثبيت أقدامه في مركزه ، بشكل عام من يتألق لفترة ويعود لمستوى غير جيد فهذا أمر سيئ".



وعن عدم مشاركة مؤمن زكريا قال: "كنت أنوي الدفع به لكن ظروف المباراة لم تسمح بذلك" سيشارك مؤمن في المباريات المقبلة فنحن نحتاجه وهو صاحب خبرات كبيرة سيفيد الفريق بها بكل تأكيد".