الدوري الفرنسي.. ستراسبورج يحرج باريس سان جيرمان في الشوط الأول..فيديو

تقدم فريق ستراسبورج على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول ضمن في الجولة 16 والتي تقام علي ملعب المينو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.



أحرز كيني لالا هدف الشوط الأول الوحيد من ضربة جزاء وبالتحديد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء ليهدي فريقه ستراسبورج التقدم في الشوط الأول.



ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة.

