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رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في دوري المرتبط للسلة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الزمالك، في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الفريق خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المقرر أن يقام غدا السبت.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق بمنطقة 6 أكتوبر عصر الأربعاء الماضي، للتركيز قبل المباراة وتحقيق نتيجة مميزة في اللقاء.
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