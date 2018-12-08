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توك شو

الطفلة جنى تتحدي شيماء سيف على جهاز الكذب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
دخلت الفنانة شيماء سيف تحدى جديد مع أجرأ طفلة وتدعى "جنى"، من خلال لعبة كشف الكذب ببرنامج "Miss Understand" عبر قناة قناه ON E.

وشهدت الحلقة، مناوشات بين شيماء سيف والطفلة، تدعو إلى الضحك من خلال الأسئلة الغريبة، وخاصة من إجابات الطفلة التى سخرت من الفنانة.

ويذاع برنامج " Miss Understand"، يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E"، والذى تقدمه الفنانة شيماء سيف.
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