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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي السترات الصفراء بباريس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم /السبت/، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي حركة "السترات الصفراء"، والذين تجمعوا في العاصمة باريس.

وذكرت قناة (فرانس 24)، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الشرطة أغلقت نحو 36 محطة مترو في باريس، كما تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للمشاركين في احتجاجات اليوم، وذلك حيث تم نشر نحو 89 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء البلاد، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها، والتي شهدت أعمال تخريب على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشارت القناة إلى أن عدد المعتقلين بلغ 354 شخصا حتى الآن، علاوة على إغلاق عشرات المتاحف والمواقع الثقافية، مثل برج إيفل والأوبرا، والمحلات التجارية في وسط باريس بسبب المخاوف من أعمال العنف التي قد ترافق التظاهرات.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.
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