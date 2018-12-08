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أخبار البلد

لأول مرة.. مصرية تستعد لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:51 م
غادة مالك
غادة مالك
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تستعد المصرية الكندية غادة مالك لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية العام المقبل، وذلك بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية لحزب المحافظين كمرشحة عن الحزب لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية.

وقدمت السفارة المصرية في كندا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تهنئتها للمصرية التي تقترب من المجلس الفيدرالي الكندي، للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت السفارة المصرية: «نتقدم بخالص التهنئة للكندية المصرية غادة مالك بمناسبة فوزها في الانتخابات التمهيدية لحزب المحافظين كمرشحة عن الحزب لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية العام المقبل عن دائرة ميسيساجا ستريتسفيل».

وأكدت أن غادة مالك نموذج ناجح يدلل على ما تتمتع به الجالية المصرية من مكانة متميزة في المجتمع الكندي، متمنية النجاح لكل المرشحين في الانتخابات من أصول مصرية بقولها: «خالص التمنيات بالنجاح لجميع المرشحين من أصول مصرية».
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