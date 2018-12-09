تعرف على الوقت المناسب لممارسة اليوجا.. و5 نصائح لاستفادة قصوى

رغم أن الكثير يشيدون بقدرة ممارسة اليوجا على منح الطاقة الإيجابية والسلام النفسي، إلا أن البعض لا يعلمون الكثير عنها خاصة الوقت المناسب للمارستها للحصول على أكبر استفادة منها.



ووفقًا لموقع "stylecraze" فإن توقيت ممارسة اليوجا له دور كبير في مدى نجاحها وفعاليتها وتأثيرها، فهل سبقت وتساءلت لماذا يتم عرض فقرات الرياضة التي تشمل اليوجا في البرامج صباحًا على شاشات التلفزيون؟ فمن المؤكد أن هناك سببًا لهذا التوقيت.



إذن ما هو الوقت المناسب؟



- إذا كنت ترغب في ممارسة اليوجا كوسيلة للحصول على طاقة إيجابية، فإن الصباح الباكر هو الوقت المناسب.

- أما إذا كنت ترغب في ممارستها كتمرين جسدي رياضي، فيمكنك اختيار وقت شروق الشمس أو الغروب.

- لا يٌنصح بممارسة اليوجا خلال فترة الظهيرة وساعات النهار، لأنه وقت الغداء وتناول الوجبات، ويحتاج الجسم إلى وقت كاف للراحة وهضم الطعام حتى يستفاد بممارسة اليوجا، أي بعد تناول الطعام بـ4 أو 6 ساعات.

-أجمع الخبراء على أن أفضل وقت لممارسة اليوجا هو في الشروق أي الصباح الباكر وتحديدًا مابين 5 إلى 7 صباحًا، لتصبح عادة ممارسة اليوجا شبيهة بكوب القهوة أو الشاي مع بدء يومك لتصبح ممارسة صباحية منتظمة، حيث أن التنفس في الهواء الطلق في الصباح مثاليًا ويساعدك على الاستعداد لتحديات اليوم.



نصائح عند ممارسة اليوجا:



-تجنب ممارسة اليوجا في ضوء الشمس المباشر، أو الرياح الباردة ، أو مكان به العديد من الحشرات التي يمكن أن تصرفك عن هذه الممارسة.



-اختر مكانًا نظيفًا وهادئًا، يمكن أن يكون في منزلك أو في الهواء الطلق، مثل الحديقة.



- استخدم الأدوات المخصصة لممارسة اليوجا، مثل سجادة اليوجا والملابس المخصصة لتلك الرياضة.



- تأكد من ارتداء ملابس متوسطة ومريحة لا تقيد حركتك وتساعدك على التحرك بسهولة.



- تخلص من ارتداء أي نظارة أو ساعة أو أي إكسسوارات أثناء ممارسة اليوجا.