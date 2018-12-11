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منوعات

Instgram يطلق ميزة جديدة لخدمة المغتربين.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
كشفت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام، عن إضافة ميزة جديد للمغتربين، وهى خاصية إرسال الرسائل الصوتية مثل فيسبوك وواتساب.

وبحسب سكاى نيوز، تقتصر مدة التسجيل على دقيقة كحد أقصى في كل رسالة صوتية، ويمكن للمستخدمين الضغط على رمز الميكروفون وتسجيل الصوت ثم الضغط على زر الإرسال.

ويعتبر الكثير من المغتربين الرسائل الصوتية بديلًا عن الاتصالات الدولية المكلفة عبر الهاتف، بدلا من الرسائل النصية التقليدية.

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