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رياضة

الجبلاية تخاطب الأندية بموعد قرعة كأس مصر للشباب

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
يسري غازي
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة خطابا إلى الفروع والمناطق من أجل إخطار الأندية المشاركة فى بطولة كأس مصر للشباب تضمن إجراء قرعة مسابقة كأس مصر مواليد 1997م موسم 2019/2018 وذلك غدا الأربعاء الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة مندوب معتمد من النادي بالحضور القرعة ومعه اسم الملعب الذي سيقام عليه المباريات وموافقة الجهات الأمنية و صاحب الملعب إذا كان الملعب مؤجرا.

يذكر أن مجلس إدارة الجبلاية تلقى فاكسات بمشاركة 120 ناديا فى بطولة كأس مصر للشباب.

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