أمين الصوفية عن ضريح بني سويف: أولياء الله الصالحين من آل البيت والصحابة فقط

قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن خروج جثة المتوفى من قبر ودفنه في مكان آخر بحجة أنه ولي كلام خطأ.



وأضاف أمين عام اتحاد القوى الصوفية، في تصريحات خاصة أن قيام عدد من الأهالي في بني سويف بهذه الواقعة خطأ ويعاقب عليه، ووفقا للقانون.



وأكد أن أولياء الله الصالحين لابد أن يكونوا من آل البيت أو الصحابة أو الأنصار، ولو اتيح هذا الأمر سنجد الملايين من المقامات والأضرحة الجديدة بدعوى أنهم أولياء.



وكان شقيقان في محافظة بني سويف استخرجا جثة والدهما بعد 5 أشهر من دفنها بمقابر الأسرة، بعد رؤية في المنام له، على أنه ولي وطافوا بها شوارع وأزقة قرية أقفهص، التابعة لدائرة مركز الفشن، بمحافظة بني سويف، ليدفناها في المنزل.



