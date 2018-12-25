قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية فيس بوك طريقة تحضير كبسة الفراخ على طريقة دول الخليج.
واليكم الطريقة بالتفصيل..
مقادير كبسة الفراخ:
فرخة مقطعة 8 قطع
4 أكواب أرز بسمتي
8 أكواب ماء مغلي
3 مكعبات مرقة
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
كاري
حبهان بودر
لاورا بودر
قرفة بودر
أعواد قرفة خشب
4 لومي
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كبسة الفراخ:
١- نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت، ونضع به نصف كمية التوابل، و2 مكعب مرقة و2 لومي والقرفة الخشب.
٢- ننزل بقطع الفراخ ونضعها على الزيت من ناحية الجلد ونضع عليها فلفل اسود>
3- نتركها تأخذ صدمة ثم نقلبها على الجانب الأخر حتى تأخذ صدمة من جميع الجهات، ثم نضع الصلصة.
٤- نضع الملح والفلفل الأسود، ونضع كمية بسيطة من الماء الساخن، ونغطي عليها حتى تمام التسوية.
٥- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع به 2 لومي والقرفة الخشب ومكعب مرقة والملح والفلفل الأسود، ثم ننزل بالرز البسمتى ( المغسول و المنقوع والمصفى جيدا من الماء ).
٦- ونقلب ويشوح ثم نضع عقد الماء 8 اكواب ماء مغلي، ونقلب جيدا ونغطى الحلة وبمجرد أن يتشرب نهدئ النار عليه حتى تمام التسوية.
٧- ثم نغرفه فى طبق التقديم ونضع عليه الفراخ ويقدم.
ملحوظة لنجاح كبسة الفراخ:
( يمكن وضع رشة زعفران بودر للأرز للحصول على اللون الأصفر للأرز، حيث ان هذه الخطوة تكون حسب الرغبة ).
واليكم الطريقة بالتفصيل..
مقادير كبسة الفراخ:
فرخة مقطعة 8 قطع
4 أكواب أرز بسمتي
8 أكواب ماء مغلي
3 مكعبات مرقة
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
كاري
حبهان بودر
لاورا بودر
قرفة بودر
أعواد قرفة خشب
4 لومي
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كبسة الفراخ:
١- نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت، ونضع به نصف كمية التوابل، و2 مكعب مرقة و2 لومي والقرفة الخشب.
٢- ننزل بقطع الفراخ ونضعها على الزيت من ناحية الجلد ونضع عليها فلفل اسود>
3- نتركها تأخذ صدمة ثم نقلبها على الجانب الأخر حتى تأخذ صدمة من جميع الجهات، ثم نضع الصلصة.
٤- نضع الملح والفلفل الأسود، ونضع كمية بسيطة من الماء الساخن، ونغطي عليها حتى تمام التسوية.
٥- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع به 2 لومي والقرفة الخشب ومكعب مرقة والملح والفلفل الأسود، ثم ننزل بالرز البسمتى ( المغسول و المنقوع والمصفى جيدا من الماء ).
٦- ونقلب ويشوح ثم نضع عقد الماء 8 اكواب ماء مغلي، ونقلب جيدا ونغطى الحلة وبمجرد أن يتشرب نهدئ النار عليه حتى تمام التسوية.
٧- ثم نغرفه فى طبق التقديم ونضع عليه الفراخ ويقدم.
ملحوظة لنجاح كبسة الفراخ:
( يمكن وضع رشة زعفران بودر للأرز للحصول على اللون الأصفر للأرز، حيث ان هذه الخطوة تكون حسب الرغبة ).