قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية فيس بوك طريقة تحضير كبسة الفراخ على طريقة دول الخليج.



واليكم الطريقة بالتفصيل..



مقادير كبسة الفراخ:

فرخة مقطعة 8 قطع

4 أكواب أرز بسمتي

8 أكواب ماء مغلي

3 مكعبات مرقة

2 ملعقة كبيرة صلصة

زيت

كاري

حبهان بودر

لاورا بودر

قرفة بودر

أعواد قرفة خشب

4 لومي

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كبسة الفراخ:



١- نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت، ونضع به نصف كمية التوابل، و2 مكعب مرقة و2 لومي والقرفة الخشب.

٢- ننزل بقطع الفراخ ونضعها على الزيت من ناحية الجلد ونضع عليها فلفل اسود>

3- نتركها تأخذ صدمة ثم نقلبها على الجانب الأخر حتى تأخذ صدمة من جميع الجهات، ثم نضع الصلصة.

٤- نضع الملح والفلفل الأسود، ونضع كمية بسيطة من الماء الساخن، ونغطي عليها حتى تمام التسوية.

٥- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع به 2 لومي والقرفة الخشب ومكعب مرقة والملح والفلفل الأسود، ثم ننزل بالرز البسمتى ( المغسول و المنقوع والمصفى جيدا من الماء ).

٦- ونقلب ويشوح ثم نضع عقد الماء 8 اكواب ماء مغلي، ونقلب جيدا ونغطى الحلة وبمجرد أن يتشرب نهدئ النار عليه حتى تمام التسوية.

٧- ثم نغرفه فى طبق التقديم ونضع عليه الفراخ ويقدم.



ملحوظة لنجاح كبسة الفراخ:



( يمكن وضع رشة زعفران بودر للأرز للحصول على اللون الأصفر للأرز، حيث ان هذه الخطوة تكون حسب الرغبة ).