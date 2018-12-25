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طريقة تحضير كبسة الفراخ على طريقة دول الخليج

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:01 م
طريقة تحضير كبسة
طريقة تحضير كبسة الفراخ على طريقة دول الخليج
آية التيجي
قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية فيس بوك طريقة تحضير كبسة الفراخ على طريقة دول الخليج.

واليكم الطريقة بالتفصيل..

مقادير كبسة الفراخ:
فرخة مقطعة 8 قطع
4 أكواب أرز بسمتي
8 أكواب ماء مغلي
3 مكعبات مرقة
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
كاري
حبهان بودر
لاورا بودر
قرفة بودر
أعواد قرفة خشب
4 لومي
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير كبسة الفراخ:

١- نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت، ونضع به نصف كمية التوابل، و2 مكعب مرقة و2 لومي والقرفة الخشب.
٢- ننزل بقطع الفراخ ونضعها على الزيت من ناحية الجلد ونضع عليها فلفل اسود>
3- نتركها تأخذ صدمة ثم نقلبها على الجانب الأخر حتى تأخذ صدمة من جميع الجهات، ثم نضع الصلصة.
٤- نضع الملح والفلفل الأسود، ونضع كمية بسيطة من الماء الساخن، ونغطي عليها حتى تمام التسوية.
٥- نضع حلة على النار بها زيت، ونضع به 2 لومي والقرفة الخشب ومكعب مرقة والملح والفلفل الأسود، ثم ننزل بالرز البسمتى ( المغسول و المنقوع والمصفى جيدا من الماء ).
٦- ونقلب ويشوح ثم نضع عقد الماء 8 اكواب ماء مغلي، ونقلب جيدا ونغطى الحلة وبمجرد أن يتشرب نهدئ النار عليه حتى تمام التسوية.
٧- ثم نغرفه فى طبق التقديم ونضع عليه الفراخ ويقدم.

ملحوظة لنجاح كبسة الفراخ:

( يمكن وضع رشة زعفران بودر للأرز للحصول على اللون الأصفر للأرز، حيث ان هذه الخطوة تكون حسب الرغبة ).

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