صحة أسوان تدعم المعمل الإقليمي بأسوان بجهاز COBAS لتحاليل الفيروسات والهرمونات .. صور

قامت مديرية الصحة بأسوان بتدعيم المعمل الإقليمي بأسوان بجهاز COBAS لتحاليل الفيروسات والهرمونات بتكلفة وصلت لحوالى 400 ألف جنيه.



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الجهاز سيسمح بعمل تحاليل الفيروسات والهرمونات ، كما أنه سيساهم فى القضاء على فترات الانتظار لنتائج تحاليل الفيروسات.



وأشار إيهاب حنفي، إلى أن ذلك يأتى فى إطار انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بمحافظة أسوان ضمن المرحلة الثانية حيث تم تسليم هذا الجهاز تحت إشراف الدكتورة نهى مكرم درويش مدير إدارة المعامل بالمديرية .

