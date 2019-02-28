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أخبار البلد

إطلاق مبادرة مواسم السعودية 2019 للسياحة والتراث

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:50 م
شعار المهرجان
شعار المهرجان
نادر غازي
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مبادرة "مواسم السعودية 2019" ، والتي تغطي 11 موسمًا سياحيًا في معظم مناطق المملكة، وتشمل: موسم المنطقة الشرقية، موسم شهر رمضان المبارك، موسم عيد الفطر، موسم جدة، موسم الطائف، موسم عيد الأضحى، موسم اليوم الوطني، موسم الرياض، موسم الدرعية، موسم العلا، موسم حائل.

ويهدف البرنامج إلى إطلاق حزمة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، بتصميم يسهم في بناء تجربة متكاملة وثرية للزائرين، ومخصصة لكل من المناطق والمدن التي تم اختيارها.

وتنطلق مبادرة "مواسم السعودية 2019" تحت قيادة لجنة عليا، يرأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتشمل العديد من البرامج المصممة خصيصًا لعدد من مناطق ومدن المملكة التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية في العام الأول كمرحلة تجريبية، وسيتم الإعلان عن مواسم العام 2020م بنهاية هذا العام 2019م.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب على محورية برنامج "مواسم السعودية 2019" لتفعيل قطاع السياحة، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن برنامج "مواسم السعودية 2019" يُعَدُ أحد البرامج التي تأتي في إطار رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وبناء مجتمع حيوي، حيث تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المقومات السياحية المهمة، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة، والثقافة العربية الأصيلة، والمواقع التاريخية العريقة، والبنى التحتية المتطورة، وسيسهم ذلك في زيادة حجم الإنفاق في الداخل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن توفير منصة إلكترونية لهذه المواسم، تسهل على الزائر التعرف على الفعاليات وحجز التذاكر الخاصة بها، وسيتم تغذيتها بكافة المعلومات قبل انطلاق هذه المواسم، ويأتي موسم المنطقة الشرقية المزمع إطلاقه في منتصف شهر مارس 2019م كأول هذه المواسم التجريبية.

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