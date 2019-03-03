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الكدب ملوش رجلين.. 5 طرق تمكنك من كشف الشخص الكاذب

الأحد 03/مارس/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
مريم صليب
تبدأ الكذبة بتلعثم في الكلمات إذا كنت مبتدئ، أما إذا كنت محترفا فإنك تتقن الكذب وكأنه حقيقة، ويمكنك إخفاء الأمر بعض الشئ عن عيون الآخرين، إلا أنك لن تقدر على الاستمرار فيه لأنه وفقا للأمثال الشعبية "الكدب ملوش رجلين".

أجريت دراسة مؤخرا بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة نشرت في صحيفة " ميرور " البريطانية، تفيد بأن الأشخاص ينقسمون نوعين نوع هاو وذلك النوع ضعيف يمكن فضح كذبه بسرعة شديدة، أما النوع الآخر الذي يلعب على الجانب الحسي للإنسان فهو يحتال عليك بنظراته الخبيثة أولا ثم يخدعك بالكلام.

وهناك طرق يمكننا أن نقول إنها وسائل كشف الكذب هي.

- النظر داخل عين أي شخص عندما يتحدث: فإن الشخص الصادق ستجد عينيه تنظر باستقامة أو تميل إلى اليسار بعض الشئ، بينما الشخص الكذاب ستجد نظراته عشوائية.

-حركة القدم: الشخص الصادق ستجده يجلس بإنتظام وهادئ ، أما الكاذب ستجد قدمه تحلق بشكل دائري أو تهتز بسرعة شديدة نتيجة لتوتره .

-العبارات المختصرة: الشخص الكاذب يحرص أن تكون عباراته مختصرة لأنه ببساطة لا يملك مواضيع ذات أساس صلب.

-حركة اليدين: عادة الكذاب يحرك يديه كثيرا ذلك لأنه غير واثق في لسانه لأنه لا يقول الصدق .

- رمش العين: كلما زادت احترافيته في الكذب ربما قلت رمشة عينه أثناء الكلام، ولكن الشخص الهاو ستجده من التوتر يتلعثم في الكلام ويرمش كثيرا لأنه غير قادر على النظر بعينيك.

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