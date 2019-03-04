السكة الحديد: تأخر قطار أبو قير لسقوط البوجي بمحطة سيدي جابر

توجهت هيئة السكة الحديد صباح اليوم بالإعتذار عن تأخر قطار رقم ٤٠١٥ ركاب أبو قير نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات بمحطة سيدي جابر وبوجي عربة الباور من قطار ٩٠٠ ركاب إسكندرية القاهرة.



وأكدت الهيئة في بيانها أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة وان حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية.

