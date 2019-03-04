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تعليم

نائب وزير التعليم يناقش مع اتحاد الطلاب جدول امتحانات الدبلومات الفنية

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
عقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اجتماعًا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جدول امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك بمناسبة استعدادات الوزارة الجارية لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2018/2019.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب مصر، وممثلي اتحاد طلاب مصر.

وهدف الاجتماع إلى إشراك طلاب التعليم الفني في منظومة إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم عرض جداول الامتحانات الخاصة لجميع التخصصات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والمهني للدور الأول عام 2019.

وشهد الاجتماع الاستماع لملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحان المقترح، وتم التوافق على جداول الامتحانات التي سوف تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2019، وتنتهي يوم الخميس الموافق 30/5/2019، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية ابتداء من يوم السبت الموافق 11/5/2019 على أن تستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

وناقش الطلاب ممثلي اتحاد الطلاب الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني في العديد من الموضوعات الخاصة بالمناهج الحالية لبرامج التعليم الفني والمبادرات الجارية لتطويرها، وقد أطلعهم على مجالات تطوير المناهج لتصبح قائمة على إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاجها سوق العمل، والتي تضمن تسلح خريج التعليم بالمهارات والمعارف والسلوكيات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل وضمان فرص عمل لائقة.

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