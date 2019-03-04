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أخبار العالم

نتنياهو: منظومة ثاد الصاروخية دليل على اهتمام واشنطن بأمن إسرائيل

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية للجيش الإسرائيلي بنظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ البالستيه "ثاد"، يعتبر دليل قاطع على اهتمامها بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق أهدافهم المشتركة.

ونقلت القناة السابعة عن نتنياهو قوله إن " النظام الصاروخي الأمريكي يعتبر واحدًا من أكثر الأنظمة المتطورة في العالم، ذلك إلى جانب أنظمتنا الدفاعية الخارقة التي تجعل قوتنا كافية للتعامل مع أي تهديد في جميع انحاء الشرق الأوسط"، بحسب قوله. وأضاف أن العلاقات بين إسرائيل وأمريكا وصلت إلى نجاح غير مسبق، معربا عن ترحيبه بهذا التطور.

من جانبه قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال، افيخاي ادرعي، إن هذه الخطوة تمت بناءً على طلب الجانب الأمريكي وفقًا لإحتياجاته العسكرية.

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