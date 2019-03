10 أفلام رعب مش مشهورة.. بعضها تسبب في موت مشاهديها.. صور

ذهب الأصدقاء (إد)، و(فيل)، و(هنري) إلى معسكر صيفي في منطقة بالقرب من الحدود المكسيكية ويقررون عبور الحدود المكسيكية لمصاحبة الفتيات المكسيكيات الحسناوات.







ذهب الأصدقاء إلى أحد البارات، فيقع (إد) في حب النادلة (فاليريا)، ويشعر (فيل) بانجذاب نحو فتاة ليل لديها ابن ويقرر إهداء الطفل دمية لدب صغير.

يعشق الملايين حول العالم مشاهدة أفلام الرعب باستمرار، لدرجة انتظارهم سلسلة أفلامهم المفضلة بمجرد صدورها فى دور العرض السينمائية، لمشاهدة الأجزاء الجديدة وتقييم أى الأجزاء أكثر رعبًا.ولكن عند ذكر كلمة فيلم رعب، يكون أول الاختيارات هي الأفلام المعروفة فقط، إلا أن هناك قائمة بأفلام رعب من العيار الثقيل يجهلها الكثيرون، نستعرضها فى القائمة التالية.1- The Borderlandsلكن أتباع تاجر مخدرات يقومون باختطاف الطفل، ويسعون لتقديمه أضحيه في طقوس غريبة حتى يتمكن من الاختفاء؛ الأمر الذي سيتيح له تهريب المخدرات من دون قلق.2- Kill Listتدور أحداث فيلم Kill List 2011 حول جندي سابق وقاتل سقط في قلب الظلمة البشرية، وذلك بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من تعرضه لعملية خطيرة شوهته جسديا ونفسيا، فتوجه إلى عالم الغريب المرعب فبدأ في الانهيار حتى الخوف والذعر وتم إرساله نحو نقطة اللاعودة المرعبة.3- Insideتدور أحداث فيلم Inside حول امرأة في الشهر الثالث من حملها يتم مطاردتها من قبل غريب مهووس بطفلها الذي لم يولد بعد.4- Funny Gamesتقوم أسرة (فاربر) بالذهاب إلى منزل البحيرة الذي يقع في منطقة نائية لقضاء عطلة صيفية، يطرق بابهما شخصان غريبا الأطوار، يدعيان (بول) و(بيتر)، وهما قاتلان متسلسلان ساديان، بدعوى استعارة بعض الأشياء، يحاول (جورج) رب الأسرة طردهما، لكنهما يقومان بكسر قدمه، وأخذ الأسرة رهائن، ويجبرانهم على بعض الألعاب السادية المخيفة حتى لا يقتلانهم.5- Excisionيدور الفيلم حول الفتاة باولين ذات الثمانية عشر ربيعًا، التي تعيش مع أسرتها، حيث تعاني أختها جريس من مرضٍ عضال. تعيش باولين في عالم من الأوهام، حيث تظن أنها سوف تصبح جراحة وتعالج مرض أختها، تعيش الفتاة وسط أحلامها المختلقة وتتعامل معها كواقعٍ أكيد، تعاني أسرتها في التعامل معها ويجدها زملاؤها في المدرسة شديدة الإزعاج، ولكن باولين لديها خطة سرية تكون مفاجأة صادمة للجميع.6- The Descentحملة مستكشفين لكهف تصبح محاصرة في نهاية المطاف من سلالة غريبة من الحيوانات المفترسة.7- Red, White, And Blueستلعب لعبة مع عقلك، تجعلك لا تثق بأي شخص مرة أخرى.8- Would You Ratherتدور أحداث فيلم Would You Rather 2012 عن تجربة يائسة لمساعدة امرأة شابة شقيقها المريض، حيث توافق على المنافسة في لعبة قاتلة من "هل أنت بدلا من ذلك"، التي استضافتها الأرستقراطية السادية.9- Detentionتدور أحداث فيلم Detention 2011 حول معاناة مواطني روما من الجوع والفقر، إلى أن أتى بطل روما والجندي العظيم كوريولانس "رالف فينيس"، وهو رجل عرف بأفكاره الحادة، وآرائه المتطرفة التي أشعلت فتيل الشغب الجماهيري الدموي في روما، الأمر الذي أدى إلى كثرة التلاعبات والمناورات من قبل بعض السياسيين بمساعدات من والدته أيضا خلال تلك الفترة، لكنه لم يستسلم برغم كل تلك الصعوبات التي واجهها، حتى نفي من روما، وهناك يلتقي بعدوه اللدود تولوس "جيرارد باتلر"، وتبدأ الصراعات والتحديات بينهما.10- A Tale Of Two Sistersيتحدث هذا الفيلم عن عائلة مسكونة بأحزان موت أفرادها، وهو ذلك النوع من الأفلام الذي يمزج بين الرعب والاضطرابات النفسية، ويتمحور الفيلم حول شقيقتين تعيشان أحداثا مزعجة متزايدة وتطال زوجة أبيهما، وذلك بعد عودتهما من مستشفى الأمراض العقلية.واستوحي الفيلم من قصة تراثية ترجع لحقبة ماضية حكمت فيها سلالة "جوسيون" أرض كوريا وكانت هذه القصة موضوع أفلام أخرى.