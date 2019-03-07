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وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري

الخميس 07/مارس/2019 - 02:54 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
محمد إبراهيم
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول بحرى "ايفانجلوس ابوستولاكس" وزير الدفاع اليونانى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أكد وزير الدفاع اليونانى على توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحديًا أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة.

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