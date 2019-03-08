صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا



مكرم عبيد باشا زعيم وطنى مصرى وأحد زعماء ثورة 1919 والقطب الوفدى الكبير والصديق المقرب لمصطفى النحاس باشا اتفقوا سويا على الكفاح الوطنى ضد الاحتلال الإنجليزى لتحرير الشعب المصرى من براثن هذا الاحتلال الغشيم حتى تحدثت عنهم كتب التاريخ بأن مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا كانوا أكثر أصدقاء سياسيين فى التاريخ.



انتهاء شهر العسل



إلا أن شهر العسل بين الزعيم مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا لم يدم طويلا حتى ظهرت زينب الوكيل فى حياة الزعيم مصطفى النحاس باشا لكى تصبح زوجته وتقلب الطاولة على علاقة حميمية بين صديقين تحدث عنهم التاريخ، إلا أن هذه الزوجة بنت البشاوات كانت جميلة وشابة طموحة وتحب المال، واستطاعت زينب الوكيل أن تؤثر على علاقة مكرم عبيد باشا بمصطفى النحاس باشا، بعد محاولاتها الحصول على امتيازات لها ولإخواتها للاستفادة من منصب مكرم عبيد باشا، والذى كان يتولى فى هذه الفترة منصب وزير المالية، إلا أن مكرم عبيد باشا كان لهم بالمرصاد وكان مثل السيف.



أكبر خلاف



لم تمض حياة مكرم عبيد على وتيرة التفاهم والتصالح، حيث وقع في عام 1942 أكبر خلاف له مع رئيس الوفد مصطفى باشا النحاس، وهو الخلاف الذي كان سببه الرئيسي زينب هانم، زوجة النحاس، والتي أرادت إزاحة مكرم حتى يمكن تجهيز فؤاد باشا سراج الدين لخلافة النحاس، على الرغم من أن الفضل يعود إلى مكرم عبيد في ضم سراج الدين لحزب الوفد هو الخلاف الذي أدى إلى انشقاق عبيد عن الوفد وتشكيله “الكتلة الوفدية” التي أصدر لها جريدة خاصة، حيث شاركت في الوزارات التي تشكلت برئاسة أحمد ماهر والنقراشى عام 1946.



الكتاب الأسود

بعد تعين عبيد وزيرا للمالية رصد مخالفات عديدة، وجمعها في وثائق، وقام بطبع ما سمى بعد ذلك بالكتاب الأسود وقدم به عريضة للملك، بأحوال البلد وروى فيه ما حدث في حزب الوفد، من فضائح ومخالفات، وتقدم باستجواب لمجلس النواب، ووقف يعرض وقائع استجوابه، وجاءت الردود عليه، أمرا فادحا ، وانتهى الاستجواب بعد ثلاثة أيام.



فصله من البرلمان



ثم تقدم حسن ياسين باقتراح لإسقاط عضوية مكرم باشا من مجلس النواب لأن هذا الرجل كان سكرتيرً للوفد وصديقا لمصطفى النحاس وابنا لسعد زغلول لم يعد جديرًا بشرف النيابة، فجرى تصويت على الفور وفي نفس الجلسة، رغم أن فكرى أباظة كان قد طلب إحالة الموضوع للجنة الشئون الداخلية في المجلس رفض طلبه، وفصل مكرم عبيد من عضوية مجلس النواب.



النحاس يأمر باعتقاله



أصدر رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا، أمرا عسكريا باعتقال مكرم عبيد باشا ، وبالفعل تم اعتقاله بمقتضى قانون الطوارئ ووضع في السجن.



شيع جنازة حسن البنا



استطاع مكرم عبيد باشا أن يكون علاقة خاصة الشكل مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت هناك علاقات تربط الإخوان والكتلة الوفدية وكانا يتبادلا الزيارات، وكان حسن البنا يحظى بمكانة خاصة لديه ، ويعد مكرم عبيد هو السياسي الوحيد الذى شيع جنازة الشيخ حسن البنا بجانب والده بعد أن منع البوليس السياسى في هذا الوقت أن يقترب أي رجل من منزل البنا وإلا تعرض للاعتقال باستثناء مكرم عبيد نظرًا لمنصبه الحكومي.



عودة الصديقين



ثم عادت العلاقة مرة أخرى بين مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا فى جنازة صبرى أبو علم وتقابلا معا وقبل كل منهما الآخر وبكيا.

