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فن

انفصال نسليهان يلدان عن زوجها

السبت 09/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
انفصلت الممثلة التركية نسليهان يلدان، عن زوجها ليو جيمس إنجليزى الجنسية، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 11 عامًا، أسفرت فيها الويجة عن إنجاب طفل وحيد.

وتمكنت نسليهان يلدان من الحصول على حكم قضائي بالاحتفاظ بحضانة طفلها الوحيد.

يذكر أن نسليهان يلدان، قدمت عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاح كبير أبرزها موسم الكرز عام 2014، ومسلسل الشمال والجنوب عام 2012 ومسلسل شجر الحور عام 2010.
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