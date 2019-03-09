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فن

لاميتا فرنجية بصحبة زوجها وسط الثلوج في لبنان

السبت 09/مارس/2019 - 01:49 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا خلال الصور وسط الثلوج في لبنان، بإطلالة شتوية كاجوال جذابة ومميزة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يُذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.
لاميتا فرنجية بصحبة زوجها وسط الثلوج في لبنان
لاميتا فرنجية بصحبة زوجها وسط الثلوج في لبنان

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