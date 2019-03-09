حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد نجله أحمد.. صور

احتفل نجم النادى الأهلى حسين الشحات بعيد ميلاد نجله أحمد على طريقته الخاصة حيث نشر لاعب الأهلى عدة صور له برفقة نجله، على موقع الصور "انستجرام".



وعلق الشحات على الصور قائلا : ‏كل سنه وانت طيب يا أحمد يا حبيب قلبي وعقبال 100 سنه ان شاء الله واشوفك احسن واحد ف الدنيا انت وأسر يا حبايبي يا احسن حاجه ف الدنيا ربنا يخليكوا ليا يارب"



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.