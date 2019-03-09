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مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

السبت 09/مارس/2019 - 10:52 ص
مظاهرات عارمة تجتاح
مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز
سمر صالح
انطلقت مظاهرات عارمة فى العاصمة التركية إسطنبول وخرجت فيها آلاف النسوة والرجال في ميدان تقسيم الشهير للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والظروف التي تعيشها المرأة في البلاد.

وردت الشرطة التركية على المتظاهرين بقنابل الغاز ووقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع التي توثق قمع الشرطة التركية للنساء المتظاهرات وعدم السماح لهن بالتعبير السلمي عن مطالبهن التي خرجن للمطالبة بها.

وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من عدة آلاف من النساء تجمعن وسط اسطنبول، فيما أغلق المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الطريق أمام المحتجات لمنعهن من التقدم وتنظيم المسيرة.

وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد، واندلعت اشتباكات لدى مطاردة قوات الأمن للنساء في الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.

وذكرت قناة T24 التلفزيونية التركية أن المشاركات في الحملة المحظورة التي تنظم منذ العام 2003، تنديدًا بأوضاع نساء تركيا، بمناسبة عيد المرأة يوم 8 مارس، رفضن تلبية طلب الشرطة بالتفرق، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام أساليب القمع ضدهن.







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