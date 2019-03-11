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تعليم

التعليم تتابع تنفيذ خطط الإخلاء عند الأزمات والكوارث بمدارس الجيزة

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:44 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
نفذت اليوم مدرسة محمود عمر الثانوية بنات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة خطة إخلاء المدرسة فى حالة الأزمات والكوارث.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية تنفيذ الخطة العامة للتطوير فى أداء المدارس، بحضور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واللواء على هريدي رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، وأحمد خضر مدير إدارة الأمن بالوزارة، ومدير إدارة الهرم التعليمية ومدير المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة.

جاء ذلك حرصًا من الوزارة على أمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث وبالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء لتنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية وهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية، لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية لكيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث، للحفاظ على سلامة الطلاب، وتدريبهم على الاعتماد على النفس فى حالة الأزمات، وأيضًا ترسيخ روح الانتماء للوطن في نفوسهم، وتثقيفهم وإرشادهم بأهمية دور الحماية المدنية والشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

وقال اللواء على هريدي، في حديثه للطالبات، إن الهدف الأساسى من التدريب على خطط الإخلاء هو تعريف الطالبات والمعلمين بكيفية التصرف السريع والآمن أثناء حدوث الكارثة، وذلك لتحقيق عوامل الأمن والسلامة لجميع العاملين بالمنشأة التعليمية متمنيًا للجميع السلامة.

ومن جهته، أكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بالوزارة على أنه تم اليوم تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة محمود عمر الثانوية بنات، تحت إشراف الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،

وبدأت خطة الإخلاء المعدة جيدًا من قبل المدرسة عند سماع صفارة الإنذار بدأت الطالبات فى النزول من فصولهم إلى جميع المخارج الآمنة الموضوعة حسب خطة الإخلاء، والتي تقودهم إلى المكان الآمن بعيدًا عن مكان الكارثة أو الأزمة، بمصاحبة معلميهم ومشرفيهم، وبتواجد عربات الإطفاء والإسعاف داخل المدرسة، وقد ظهر مدى تعاون الطالبات مع معلميهم في الإخلاء حسب الخطة الموضوعة، وأيضًا مدى فهمهم وتدريبهم على كيفية التصرف السريع والآمن، ومساعدة زملائهم بعضهم البعض دون حدوث إي إصابات.

واستغرقت خطة الإخلاء بداية من سماع صفارة الإنذار وحتى تجمع الطلاب في المنطقة الآمنة 4,5 دقيقة، وقام خضر بالحديث مع الطالبات وتقديم بعض الإرشادات والنصائح بعد تمام عملية الإخلاء والاطمئنان على سلامة الطلاب جميعًا، وتجمعهم في المنطقة الآمنة عن عمل الحماية المدنية وكيف تتدخل عربات الإطفاء والإسعاف لإنقاذ المصابين أو المحتجزين في الأدوار العليا لحمايتهم وحرصًا على سلامتهم.

كما أشاد خالد حجازى فى كلمته للطالبات بالجهد المبذول من قبل العاملين بالمدرسة والطالبات، والجدية والتميز فى الأداء لتنفيذ خطة الإخلاء، مؤكدًا على أهمية الحدث لأن التدريب يقلل من المخاطر التى تحدث أثناء الكوارث والأزمات وينقذ أرواح الكثير، مضيفًا أن مديرية الجيزة التعليمية حريصة على تنفيذ توجيهات معالي الدكتور الوزير ببناء الإنسان وأهمية تثقيف وتوعية وإرشاد العاملين بالتربية والتعليم.

جدير بالذكر أن قوة العاملين بمدرسة محمود عمر الثانوية بنات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، عددها 2117 طالبة و116 معلما ومعلمة وإداريا وعاملا وأن عدد فصول المدرسة 41 فصلا.

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