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رياضة

كهربا يعود لتشكيل الزمالك أمام نصر حسين داي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:55 م
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
ملك موسى
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على عودة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض، إلى التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة أمام نصر حسين داي.

ويواجه الفريق الأبيض بطل الجزائر يوم الأحد المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد "كهربا" على مقاعد البدلاء خلال المباراة الماضية أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة، لحساب المغربي حميد أحداد، وذلك بعد عودته من الإيقاف الذي فٌرض عليه من جانب مجلس الإدارة.

وجاء قرار المدرب السويسري بعودة "كهربا" باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها منذ توليه مسئولية تدريب الزمالك، لأهمية المباراة وقوة المنافس والحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرات، في ظل الضغط الجماهيري المتوقع.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك في التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل إلى الجزائر، استعدادا لمباراة الأحد.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيرًا برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقان الصاعدان للدور ربع النهائي.

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