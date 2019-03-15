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رياضة

محام دولي: القانون يمنع تعاقد الأندية مع شركات المراهنات الرياضية.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال نصر عزام، المحامي الدولي، والمحاضر بالفيفا، إنه لا يمكن حظر نشاط شركات المراهنات الرياضية خارج مصر، وإنما تخضع الأندية المصرية لقانون الرياضية بعدم تعاملها مع هذه الشركات.

وأضاف «عزام» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المراهنات ممنوعة في دول معينة، ومسموح بها في دول أخرى، لذا لا يمكن منع مواقع خارج مصر من عمل مراهنات رياضية حول المباريات».

وأردف المحامي الدولي قائلًا: «يجب عمل رقابة لمنع التلاعب بنتائج المباريات لصالح شركات المراهنات الرياضية»، لافتًا إلى أن وجود راعي لشركة مراهنات في الملاعب المصرية يعد مخالفا لقانون الرياضة.

وتابع قائلًا: «قانون الرياضة يحظر تعامل الأندية مع شركات الخمور، والمراهنات الرياضية، والدولة هي المسؤولة عن المخالفات للهيئات الرياضية».

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